محمد هنيدي يوجه رسالة لـ فاندام: جيل كبير اتربو على أفلامك

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للنجم العالمي فاندام، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "هنيدي" قائلا: "الاسطورة فاندام.. نجم عالمي حبناه كلنا.. جيل كبير من الشباب اتربوا على افلامك وعرفوا الافلام الاجنبية والاكشن بسبب افلامك.. مصر كلها بترحب بيك ومنتظرينك

والمصريين كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى والأشرس والأخطر، وده اكيد مش انا، بس هفوز بدعوات المصريين والزيت موجود وخير ربنا كتير".



وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" مع عدد من الفنانين منهم منة شلبي، وشريف دسوقي وسليمان عيد وصابرين وعدد من الفنانين.