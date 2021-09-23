حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية استقبلت الأربعاء 1.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية.



وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه بنهاية هذا الأسبوع سيتم استقبال 5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من دول مختلفة.



وأشار إلى أنه سيتم غدًا مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد مع السفير الألماني لشرح التعاون الدائم بين الحكومتين في توفير اللقاحات، موضحًا أنه قبل يومين تم استقبال 350 ألف جرعة وبالأمس تم استقبال 250 ألف جرعة.



وأوضح أنه تم استقبال مليون جرعة من سينوفارم، ويوم 24 سبتمبر المقبل سيتم استقبال مليون و600 ألف من لقاح فايزر وبعدها سيتم استقبال جرعة مماثلة ليصل إجمالي جرعات فايزر إلى 3 مليون و200 ألف.



وأكد أن الدولة المصرية تسعى الى تطوير وزيادة السعة التخزينية والجودة التخزينية لجميع اللقاحات وليس فقط لقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم توزيع عدد من الثلاجات على المحافظات لاستيعاب اللقاحات الخاصة بالفيروس.



وأكد أنه تم إمداد مصر بعدد من الثلاجات كهدية وتم التعاقد على 1000 ثلاجة سيأتوا قريبًا لتحسين الوضع التخزيني بشكل عام لفيروس كورونا.