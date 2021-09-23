Advertisements

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
شيماء حسن
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية استقبلت الأربعاء 1.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية.

وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه بنهاية هذا الأسبوع سيتم استقبال 5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من دول مختلفة.

وأشار إلى أنه سيتم غدًا مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد مع السفير الألماني لشرح التعاون الدائم بين الحكومتين في توفير اللقاحات، موضحًا أنه قبل يومين تم استقبال 350 ألف جرعة وبالأمس تم استقبال 250 ألف جرعة.

وأوضح أنه تم استقبال مليون جرعة من سينوفارم، ويوم 24 سبتمبر المقبل سيتم استقبال مليون و600 ألف من لقاح فايزر وبعدها سيتم استقبال جرعة مماثلة ليصل إجمالي جرعات فايزر إلى 3 مليون و200 ألف.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى الى تطوير وزيادة السعة التخزينية والجودة التخزينية لجميع اللقاحات وليس فقط لقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم توزيع عدد من الثلاجات على المحافظات لاستيعاب اللقاحات الخاصة بالفيروس.

وأكد أنه تم إمداد مصر بعدد من الثلاجات كهدية وتم التعاقد على 1000 ثلاجة سيأتوا قريبًا لتحسين الوضع التخزيني بشكل عام لفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مصر كورونا فيروس كورونا خالد مجاهد

أخبار تهمك

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعة و نصف

عقب مرور 10 سنوات.. مفيدة شيحة تترك برنامج "الستات ميعرفوش يكدبو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل شحنات لقاحات كورونا التي حصلت عليها مصر

العراق: الصحة تجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

نادر سعد : تصنيع أول مليوني جرعة لقاح كورونا في مصر أول يونيو (فيديو)

"سينوفارم وأسترازينيكا".. لقاحات كورونا على أبواب مصر

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا في مصر

وزيرة الصحة: منحة مجانية لمصر من "يونيسف" بـ63 ثلاجة لحفظ جرعات "فايزر"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements