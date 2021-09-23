مبروك عطية: المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه.. وأمره لربه (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإيمان يزيد وينقص لدى الشخص، وهو أمر طبيعي ويحدث، معلقًا: "اللي إيمانه قوي مبيبقاش قوي على طول.. وده عادي جدًا".





وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن جثة المنتحر تُغسل وتكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة، مضيفًا: "الميت مات بأي طريقة، حقه علينا نصلي عليه وندفنه، وأمره مفوض إلى ربه".



