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سقوط ماجدة الرومي إثر تعرضها لإغماء في حفلها بالأردن (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:45 ص
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
مي مرسي
تعرضت الفنانة ماجدة الرومي، لحالة إغماء أثناء إحيائها حفلا في مهرجان جرش بالأردن، وحاول البعض انقاذها وجاء ذلك بسبب إصابتها بهبوط في ضغط الدم.

وسرعان ما عادت ماجدة الرومي إلى المسرح مرة أخرى، عقب دقائق قليلة من تعرضها للإغماء، وذلك وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وأحيت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان في الاردن، على المدرج الجنوبي الأثري، وشاركت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك فيديوهات بث مباشر من الحفل، ولحظات قبل انطلاقه.


سقوط ماجدة الرومي إثر تعرضها لإغماء في حفلها بالأردن (صور)
سقوط ماجدة الرومي إثر تعرضها لإغماء في حفلها بالأردن (صور)
سقوط ماجدة الرومي إثر تعرضها لإغماء في حفلها بالأردن (صور)
سقوط ماجدة الرومي إثر تعرضها لإغماء في حفلها بالأردن (صور)

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