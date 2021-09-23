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"بيت الزكاة": توزيع 100 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب الأيتام (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال اللواء محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، إن بيت الزكاة اعتبارً من يوم السبت المقبل سيقوم بتوزيع 100 ألف حقيبة مدرسية بكافة المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام.

ولفت "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إلى أن بيت الزكاة قام بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومع وكيل الأزهر الشريف لمعرفة أسماء الطلاب الأيتام وذوي الهمم على مستوى الجمهورية، وسيتم توزيع هذه الحقائب قبل بدأ العام الدراسي، لكي يدخل الطالب مدرسته وبحوزته حقيبته الدراسية تشمل كافة المستلزمات الدراسية.

ووجه الشكر لكل المتبرعين في بيت الزكاة المصري، معقبًا: "أحنا امناء على هذه الأموال، وبإذن الله ننفقها في المصارف الشرعية".

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