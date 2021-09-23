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مستشار المفتي يحذر من الامتناع عن تناول الدواء حتى الوفاة: انتحار (فيديو)
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:08 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المريض الذي يمتنع عن تناول الدواء يعتبر في حكم المنتحر، حيث أن التداوي واجب.
وأشار "عاشور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- أمرنا بالأخذ بالأسباب، مضيفًا أن المنتحر مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجب أن نحكم على أحد بالجنة أو النار، معلقًا: "ليس معنا صك دخول الجنة أو النار هو أمر متعلق بالله".
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن المريض الذي لا يحصل على الدواء آثم إثمًا كبيرًا، وإذا استمر الأمر وأدى لوفاته فإنه يعد نوعًا من أنواع الانتحار.