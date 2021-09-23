Advertisements

مستشار المفتي يحذر من الامتناع عن تناول الدواء حتى الوفاة: انتحار (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:08 ص
مجدي عاشور
مجدي عاشور
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المريض الذي يمتنع عن تناول الدواء يعتبر في حكم المنتحر، حيث أن التداوي واجب.

وأشار "عاشور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- أمرنا بالأخذ بالأسباب، مضيفًا أن المنتحر مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجب أن نحكم على أحد بالجنة أو النار، معلقًا: "ليس معنا صك دخول الجنة أو النار هو أمر متعلق بالله".

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن المريض الذي لا يحصل على الدواء آثم إثمًا كبيرًا، وإذا استمر الأمر وأدى لوفاته فإنه يعد نوعًا من أنواع الانتحار.

الكلمات المفتاحية

مستشار المفتي مجدي عاشور بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار المفتي: مشهد الحجاج كأنهم قطعة من الجنة

مستشار المفتي يوضح حكم بناء المنازل مكان القبور (فيديو)

مستشار المفتي يوضح حكم سماع الموسيقى

مستشار المفتي عن آراء شيوخ الفتنة في إغلاق المساجد: تدينهم مغشوش

الإفتاء: ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب

ما هي العبادات التي يجوز للمسلم فعلها يوم 27 رجب؟.. مستشار المفتي يوضح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements