بيت الزكاة: تخصيص 150 مليون جنيه لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات (فيديو)

قال اللواء محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، إن بيت الزكاة خصص 150 مليون لعلاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال، مشيرًا إلى أن بيت الزكاة نسق مع وزارة الصحة لتوفير العلاج الضمور العضلي باهظ التكلفة.





وتابع "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن بيت الزكاة أنشأ في 2014 لصرف أموال الصدقات والزكاة في مصارف الزكاة الشرعية التي حُددت في القرآن، مشيرًا إلى أن بعض المزكين يوجهون أموالهم لمصارف محددة مثل العلاج، خاصة أنه ثمن أصبح باهظ التكلفة.



