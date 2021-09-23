استشاري: السمنة المفرطة قد تعوق التنفس أثناء النوم (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك بعض الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط، وهذه الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية.



