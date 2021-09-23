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استشاري: السمنة المفرطة قد تعوق التنفس أثناء النوم (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك بعض الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط، وهذه الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة المفرطة قد تعوق التنفس أثناء النوم، وتمنع القدرة على القيام بمهامه بشكل طبيعي طوال فترة النهار، بسبب عدم النوم الجيد.

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بوابة الفجر الفجر السمنة المفرطة

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