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الزمالك يرفض عودة نبيه.. ويبحث عن البديل مع كارتيرون

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمود دياب


استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفض عودة أسامة نبيه مرة أخري إلي الجهاز الفني للقلعة البيضاء.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: أن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، استقرم على رفض عودة أسامة نبيه مرة أخري.


وتابع: كان من المفترض عقب تدخل أحد محبي نادي الزمالك، أن يلحق أسامة نبيه بمعسكر نادي الزمالك، ولكن هذا لم يحصل حتي الآن.

وكان أعلن أسامة نبيه رحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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