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ريهام سعيد تكشف تأثر رئتها بسبب كورونا.. تفاصيل

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:12 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
مي مرسي
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سعيد" قائله: "بقالي اسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرءه اتاثرت واتحجزت في المستشفي من شويه، احساس غريب وانت عندك حاجه مميته. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير".

وتابعت قائله: "اكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير واظهار الحقيقه. شكرا يا رب علي حبك ليه وشكرا علي ابتلاءتك الكتير الي بتدل علي اهتمامك بيه. اذا كانت دي النهايه يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب انت الوحيد الي عارف انا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه".

وأضافت قائله: "استحملت وصبرت علي افترا وظام كتير. يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من اولادي. اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي انا راضيه باي شيء. نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور او ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا وصحتنا وكله علي باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه اوي وهاتقعد للك في اعز ما عندك.ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو ايه".

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