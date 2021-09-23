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وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم أواخر 2022 (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:19 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هدى عبدالرازق
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن منظومة تداول القطن بدأت منذ عامين وجرى تعميم نظام التداول هذا العام بعد نجاحه، معقبًا: "الأسعار كويسة والكل مبسوط، والفلاحين بيدعولنا".

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن أي تاجر يشتري القطن يدفع تأمينًا في أول الموسم، ويعود له في آخر الموسم، مضيفًا أنه جار بناء 3 محالج مطورة حديثة، بالإضافة لمحلج الفيوم، ومحالج أخرى العام المقبل.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه جار بناء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة، يتضمن ماكينات نسيج جديدة وعالمية بتكلفة 21 مليار جنيه، مضيفًا: "جار توريد الماكينات وسيُفتتح المصنع في الربع الأخير من 2022"، لافتًا إلى أنه سيجري طرح 5 شركات كبرى في البورصة الفترة المقبلة.

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وزير قطاع الأعمال محلج الفيوم بوابة الفجر الفجر

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