وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم أواخر 2022 (فيديو)

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن منظومة تداول القطن بدأت منذ عامين وجرى تعميم نظام التداول هذا العام بعد نجاحه، معقبًا: "الأسعار كويسة والكل مبسوط، والفلاحين بيدعولنا".





وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن أي تاجر يشتري القطن يدفع تأمينًا في أول الموسم، ويعود له في آخر الموسم، مضيفًا أنه جار بناء 3 محالج مطورة حديثة، بالإضافة لمحلج الفيوم، ومحالج أخرى العام المقبل.



