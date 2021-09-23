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هشام يكن عن فوز طلائع الجيش بالسوبر: إنجاز كبير جدًا (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
هشام يكن
هشام يكن
كساب أحمد
علق الكابتن هشام يكن، لاعب نادي الزماك السابق، على فوز نادي طلائع الجيش بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي، قائلًا: "هذا إنجاز كبير جدًا لنادي طلائع الجيش، خاصة أن الانتصار جاء على حساب النادي الأهلي الذي يمتلك الكثير من المهارات الفنية".

وتابع "يكن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، ان ضربات الجزاء كانت حاسمة في فوز نادي طلائع الجيش بكأس السوبر، معقبًا: "ضربات الجزاء في حاجة إلى أعصاب جامدة جدًا، والنادي الأهلي لم يكن موفقًا بسبب عدم التركيز".

وأضاف أن "أفشة" وجه ضربة جزاء بشكل غير جيد على الإطلاق، وكان من المفترض أن تكون الضربة بشكل أقوى، خاصة أنه يمتلك مهارات عالية.

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هشام يكن طلائع الجيش بوابة الفجر الفجر الأهلي

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