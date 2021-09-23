بعد تقليص العقوبة.. شيكابالا يتقدم بتظلم جديد

















يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاتزال كبيرة حتى بعد قرار تخفيفها من 8 أشهر إلى 8 مباريات.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، "لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة قررت تخفيض عقوبة شيكابالا من 8 أشهر إلى 8 مباريات، والدوري المصري سوف يصل إلى الجولة السادسة آخر مباراة لإيقاف شيكابالا، في آخر شهر فبراير، أي أنه في الحقيقة تم تخفيض العقوبة من 8 أشهر إلى 6 أشهر تقريبًا".





وتابع، "شيكابالا سوف يقوم بعمل تظلم على قرار إيقافه، وسيلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم، وكنت أرى أن الزمالك يجب أن يتعامل بذكاء أكبر بتواجد شيكابالا في معسكر الزمالك الحالي، وكان لابد أن يتم نشر صوره في المران وأنه جاهز وبيستعد للكأس، لأن ذلك كان سيضغط على اتحاد الكرة وربما يضطره لرفع العقوبة أو تخفيفها إلى لقائين أو 3 على حد أقصى".





وأشار، "استبعاد شيكابالا من معسكر الزمالك الحالي يعني أن الإدارة كانت تتوقع عقوبة كبيرة، وأعطى انطباع بأن الإدارة استسلمت في القضية".



