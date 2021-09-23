تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس





الفجر الرياضي يستعرض ترتيب الدوري الإسباني بعد مبارايات الاربعاء في الجولة السادسة لموسم 2021\2022.

مدريد تتسيد.. تعرف على ترتيب الدوري الاسباني بعد مبارايات الأربعاء





عزز ريال مدير صدارته للدوري الإسباني برصيد 16 هدف، بعدما حقق فوزاً ساحقا على ضيفه ريال مايوركا بسته أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.





ريال مدريد عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ثم يأتي أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني بـ14 نقطة، بعدما فاز الميرنجي على ضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 6\1، مساء اليوم الأربعاء





افتتح الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، التسجيل للملكي عند الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول.





وتمكن الإسباني ماركو أسينسيو من نسجيل 3 أهداف للملكي في الدقائق 24 و29 و55.





وأضاف بنزيما هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 78، فيما اختتم فرانشيسكو إيسكو السداسية المدريدية في الدقيقة 84.





بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد الى 16 نقطة في صدارة الدوري، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق اتلتيكو مدريد صاحب ال14 نقطة.





على الجانب الآخر، توقف رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط يحتل بها المرتبة العاشرة.





وجاء ترتيب الدوري الاسباني على النحو التالي:





1 – ريال مدريد – 16 نقطة





2 – أتلتيكو مدريد – 14 نقطة





3– إشبيلية – 11 نقاط





4 – فالنسيا – 10 نقاط





5 – رايو فاييكانو – 10 نقاط





6 – ريال سوسيداد – 10 نقاط





7 – أتلتيك بيلباو – 9 نقاط





8 – برشلونة – 8 نقاط





أوساسونا – 8 نقاط 9





10 – ريال مايوركا – 8 نقاط





11 – فياريال – 7 نقاط





12– ريال بيتيس – 6 نقاط





13 – إسبانيول – 6 نقاط





14 – إلتشي – 6 نقاط





15 – قادش – 5 نقاط





16 – ليفانتي – 4 نقاط





17 – سيلتا فيجو – 4 نقاط





18– غرناطة – 3 نقاط





19 – خيتافي – 0 نقطة



