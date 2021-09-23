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الشوربجي يكشف عن إمكانية تقليص عقوبة شيكابالا من جديد

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي




كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف اللجنة من تظلم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك الجديد.

وكانت لجنة الاستئناف قررت تقليص عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات، وغرامة 250 ألف جنيه، إلا أن اللاعب قرر التظلم على هذا القرار.

وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا يجوز الطعن على عقوبة شيكابالا محليًا مرة أخرى، والأمر انتهى بالنسبة لي".

فيما أشار إلى أن ملف تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي صدرت ضده من قبل، لم يتم عرضها على لجنة الاستئناف نهائيًا، موضحًا أن اتحاد الكرة هو صاحب تخفيض العقوبة من 4 مباريات إلى مباراة واحدة.

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