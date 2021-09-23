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أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد بسادسية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته البالغة بعد فوز فريقه العريض على ريال مايوركا 6-1 في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء :"أنا فقط وضعت خبرتي في هذا الفريق، أبذل كل ما بوسعي، الخبرة والثقة، أنا محظوظ لتدريب هذا الفريق الشجاع، ولديه جودة عالية ويتعلم بسرعة".

وأضاف :"أسينسيو قام بعملٍ جيد، وضعه في هذا المركز يؤذي الخصم، هو يسدد بشكلٍ رائع، أتمنى أن يواصل على هذا".

وتابع :"ما قلت، لدينا مزيج من الخبرة والشباب، الشباب لديهم جودة عالية، والخبرة تلعب دور مهم في كرة القدم، أحب أن أرى جاهزية أولئك اللاعبون الذين يلعبون بشكلٍ قليل، مثل إيسكو، أسينسيو، يوفيتش".

وأشار :"من الواضح بأن بنزيمة في الوقت الحالي يعيش أوقات رائعة، عندما تفكر بأنه سجل 8 أهداف، ذلك يجعلك تنسى بأنه يصنع العديد من الأهداف كذلك، هو لاعب متكامل، في اليوم الذي يكون فيه مرهقًا سنُشرك يوفيتش".

وأردف :"عندما نلعب على الأطراف، يمكن لـ أسينسيو اللعب على الطرف قليلًا، هو يحب هذا التمركز، كما فعل في الهدف الثالث، هو خطير جدًّا".

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