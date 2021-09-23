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حسام البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على حقيقة وجود خلافات مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

البدري قال في تصريحات عبر قناة أبو ظبي :"لم تحدث أي مشاكل بيني وبين محمد صلاح وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف :"البعض قال بأن محمد صلاح طلب تواجد لاعبين بعينهم في معسكر منتخب مصر وهذا لم يحدث أبدًا وغير صحيح".

وتابع :"البعض قال بأن علاقثي بمحمد صلاح كانت سيئة كيف ذلك وأنا من منحته شارة القيادة وكيف يقولون أن اللاعبون الكبار غضبوا من هذا الأمر فلقد رأينا حجازي يتألق وعبد الله السعيد حريص على التواجد والجميع يلعب بقوة".

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