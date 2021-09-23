حسام البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

رد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على حقيقة وجود خلافات مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.





البدري قال في تصريحات عبر قناة أبو ظبي :"لم تحدث أي مشاكل بيني وبين محمد صلاح وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق".





وأضاف :"البعض قال بأن محمد صلاح طلب تواجد لاعبين بعينهم في معسكر منتخب مصر وهذا لم يحدث أبدًا وغير صحيح".



