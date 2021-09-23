ماجدة الرومي تعيد البهجة وتتألق في مهرجان جرش





عادت السيدة ماجدة الرومي وكلها حنين إلى جرش، وصدحت بصوتها الهاديء المعهود وخطفت الأنظار بجمال حضورها وطغيان سحرها الفني.



وقالت: "عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي"، لتقدم من خلال أغنيتها لأسئلة وأمنيات قدمتها أثناء ترحيبها بجمهورها الذي أعاد للأذهان أيام عظمة جرش ومهرجانها العريق.



توقفت بعد أن أخذت جمهورها بلحظة حنين جارف إلى جمال الأغنية العربية واللبنانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



وأرسلت رسائل فنية وسياسية من على المدرج الجنوبي في جرش، حيث قدمت محبتها وسلامها للأردن وشعبه العربي العريق عراقة حجارة جرش، وتمنّت أن يديم الله الفرح والأمن والمحبة في الأردن، والوطن العربي.



وقالت لجمهورها انها كانت هنا يوم كان لبنان يحترق بلهيب الحرب، ورغم ذلك غنت للحياة والمحبة، واليوم تعود لجرش وتغني من جديد للحب والحياة.



وغنت ماجدة الرومي باقة من الأغاني القديمة والحديثة التي خصت بها جرش 2021.



