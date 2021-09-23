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زارا البلوشي تنفعل على الجمهور.. والسبب

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:54 ص
زارا البلوشي
زارا البلوشي
لمياء علي

عبرت الممثلة ​زارا البلوشي​ عن غضبها بعد تكرار سؤالها عن عودتها إلى طليقها الأول المخرج السعودي ​سمير عارف​ وردت على هذا الموضوع ووضحت الحقيقة في فيديو على صفحتها الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “ترى أوفر.. تبغون مشاهداكم ترتفعم، نزلوا صوري بالمايوه أو الشورت، شوفوا خبر تاني يرفع مشاهداكم، يمكن هو متزج، يمكن أنا متزوجة من واحد ثاني، تنزلون هذه الأشياء تضايقون الناس فيها، شوفوا خبر ثاني يرفع مشاهداتكم”.

واختتمت: “أنا طلعت واتكلمت وقلت ما في الكلام هذا، خلاص كل واحد راح لحاله”.

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