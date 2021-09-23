زين العمر يخطف الأنظار بصورة مع ابنه





نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها برفقة إبنه، وأرفق زين الصورة بتعليق كتب فيه: "عطايا الرَّب جَميلةٌ وأنت أجملها".

وإنهالت على الصورة الكثير من التعليقات الداعمة من المتابعين.



وكان زين قد انتقد الذين اختاروا قرار الهجرة من لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، مؤكداً أنه لن يترك لبنان مطالباً بالحياة بكرامة.



وكتب على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي:"هناك كثر من تركوا لبنان وهجروه.. ولبنان في أمّس الحاجة لهم : من فنانين وأطباء واساتذة وووو نحن لم ولن نترك لبنان لكن خلونا نشوف فاسد بالحبس حاسبوا الفاسدين حاسبوا من سرق أحلامنا وخذوا منا ما تشأؤون نحن نريد وطناً لنحيا فيه بكرامة وليس لنموت فيه مذلولين ما خذلنا وطننا ولن."