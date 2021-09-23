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هند القحطاني تتخطى كافة الخطوط الحمراء وتتحدث عن الأعضاء التناسلية

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:28 ص
هند القطحاني
هند القطحاني
لمياء علي

صدمت الفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​ الجمهور، بردها المثير على أحد المتابعين الذين انتقدوا تصويرها قائلاً: "عاشقة تصوير الخلفيات حتى الأميركان ما سلموا منها".

فقامت هند بنشر التعليق، وردت عليه غاضبة: "يعني أنت ولا زوجتك ولا أمك أو أخواتك لما تمشون في الشارع أو أي مكان عام.. هل تمنع الناس من أنهم يمشون خلفكم علشان لا يشوفون أجسادكم من الخلف؟، الجواب بالتأكيد لا.. ليش يا حقير؟.

وأضافت: لأن الكائنات الحية ليها قبل ودبر ومن المفترض أن هذا لا يثير الشهوة الجنسية وليس عاراً ولا عيباً ولا مستنكراً.. وان كنت تراه كذلك اذهب وتخلص من شحوم مؤخرتك أنت ومحارمك حتى لا تثيرون شهرة المرضى أمثالك، معلومة ثانية كل أنثى من الأمام لها كذلك عضو تناسلي وثديين.. بالمرة قول لهم يقطعون صدورهم ويتخلصون من أعضائهم عشان ترضي هوسك يا مختل.

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