ليليان نمري أحدث المنضمين إلى "للموت 2"



انطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت"، بطولة الممثلين ماغي بو غصن، دانييلا رحمة وأحمد الأحمد، والذي عُرض الموسم الأوّل منه في رمضان الماضي.



ويشهد الموسم الثاني أكثر من مفاجأة، الأولى متمثّلة بغياب الممثّل السوري خالد القيش، الذي أدّى شخصية باسل، رغم أنّه من الشخصيّات الأربع الرئيسيّة في العمل. ولم يُعرف ما إذا كان سيتمّ الاستعانة بممثل آخر ليحلّ بديلاً عنه، أم سترسم نهاية لشخصيّته.



أمّا المفاجأة الثانية، فهي انضمام الممثّلة اللبنانيّة ليليان نمري إلى العمل، وستؤدّي دوراً بعيداً عن الكوميديا ومختلفاً عن كلّ ما سبق أن قدّمته.



يذكر أنّ "للموت 2" كتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنّان.