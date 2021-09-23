Advertisements

ليليان نمري أحدث المنضمين إلى "للموت 2"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:58 ص
ليليان نمري
ليليان نمري
لمياء علي

انطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت"، بطولة الممثلين ماغي بو غصن، دانييلا رحمة وأحمد الأحمد، والذي عُرض الموسم الأوّل منه في رمضان الماضي.

ويشهد الموسم الثاني أكثر من مفاجأة، الأولى متمثّلة بغياب الممثّل السوري خالد القيش، الذي أدّى شخصية باسل، رغم أنّه من الشخصيّات الأربع الرئيسيّة في العمل. ولم يُعرف ما إذا كان سيتمّ الاستعانة بممثل آخر ليحلّ بديلاً عنه، أم سترسم نهاية لشخصيّته.

أمّا المفاجأة الثانية، فهي انضمام الممثّلة اللبنانيّة ليليان نمري إلى العمل، وستؤدّي دوراً بعيداً عن الكوميديا ومختلفاً عن كلّ ما سبق أن قدّمته.

يذكر أنّ "للموت 2" كتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنّان.

الكلمات المفتاحية

ليليان نمري الفجر اخبار الفجر الفن

أخبار تهمك

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بعد تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يعلن تبرعه لنادي الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 19 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

باسل خياط يتصدر بوستر مسلسل "الكاتب"

"الفجر الفني" ينشر خريطة برامج ومسلسلات الـ"LBCI" والـ"LDC" في رمضان

نجوم الفن والمجتمع في حفل سحور المنتج جمال سنان (صور)

ماغي بو غصن تتشاجر مع شقيقها في الحلقة 12 من أولاد آدم

فنانون ينضمون للموت في رمضان 2021

ماغي بو غصن تلهو وسط الثلوج

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements