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زوج مودل روز يستبدلها بموديل ليالي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:19 ص
مودل ليالي
مودل ليالي
لمياء علي

شارك رجل الأعمال السعودي محمد الحمود صورة مواطنته الفاشنيستا وخبيرة التجميل السعودية ليالي البكري الشهيرة بـ"مودل ليالي" في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، في سلوك فسّرته التعليقات بإشارة إلى أنّها نجمته المقبلة، بعد شريكته الزوجية السابقة مودل روز التي يواجهها في المحكمة في قضية خُلع.

وأثارت مودل ليالي الجدل أخيراً بنشرها فيديو يرصد لحظات نزع مادة السيلكون التي حقنت صدرها بها قبل سبع سنوات، قائلةً: "هذي أكبر عملية سويتها بحياتي كنت أدور على دكتور يسويلي أيش أبغى بالزبط وشكراً لكل أحد قاعد يشجعني على هذا الشيء، متعبة شوية بس أحاول أكون قوية معاكم".

وأضافت: "أكبر غلط سويته بحياتي هو العملية قبل 7 سنين، كانت موضة أيامها ولما صحيت من العملية شفته كبير وضحكوا عليّ لكن أنا تغيرت ومريت بكره أشياء بحياتي وتطورت كإنسانة وحبيت أشارككم الموضوع مع إنه جداً حساس".

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