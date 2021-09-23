Advertisements

ميدو: كأس مصر في طريقه للإلغاء

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يتوقع أن يتم إلغاء بطولة كأس مصر النسخة الحالية، وذلك في حال وافقت الأندية على استمرار الكأس، وبداية الموسم الجديد من الدوري، في ديسمبر.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تلاحم المواسم انهيار اقتصادي للأندية، وأؤيد فكرة إقامة دوري play off من دور واحد".

من جانبه ذكر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الجديد، أن يوجد الموسم الجديد يواجه العديد من الصعوبات، خاصة في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنهم يسعون لإنهاء هذا الملف في اجتماع الاحد المقبل.

وأشار، "في حال انتهي كأس مصر هذا الموسم في شهر نوفمبر، فلن ينتهي الدوري الجديد في شهر يونيو أو يوليو أو أغسطس، ويتم دراسة بدء الموسم الجديد في شهر أكتوبر".

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements