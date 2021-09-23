ميدو: كأس مصر في طريقه للإلغاء













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يتوقع أن يتم إلغاء بطولة كأس مصر النسخة الحالية، وذلك في حال وافقت الأندية على استمرار الكأس، وبداية الموسم الجديد من الدوري، في ديسمبر.





وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تلاحم المواسم انهيار اقتصادي للأندية، وأؤيد فكرة إقامة دوري play off من دور واحد".





من جانبه ذكر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الجديد، أن يوجد الموسم الجديد يواجه العديد من الصعوبات، خاصة في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنهم يسعون لإنهاء هذا الملف في اجتماع الاحد المقبل.



