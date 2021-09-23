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تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش في الدوري الإسباني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره قادش، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره قادش، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب رامون دي كارانزا.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد قادش في المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، أراخو، بيكيه، ديست.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: كوتينيو، ممفيس ديباي، لوك دي يونج.

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