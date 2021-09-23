ميدو: أؤيد قرار عقوبة لاعبي الأهلي وألوم على الخطيب لهذا السبب













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه يؤيد قرار إدارة النادي الأهلي، بتوقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة لقب كأس السوبر أمام طلائع الجيش.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أعتقد أن قرار الأهلي بتغريم جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وإعلان تلك العقوبة على مواقع التواصل الاجتماعي هي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ النادي، وهذا يدل على الغضب الكبير داخل مجلس الإدارة من جميع أفراد المنظومة".





وتابع، "إذا شعرت إدارة الأهلي أن اللاعبين بذلوا ما في وسعهم في لقاء السوبر وخسروا، فلما تم توقيع عقوبة؟، لكن ما رأيناه بالأمس لاعيبة نازلة تتمشى فقط".





واستكمل، "القرار صحيح 100%، ولكن كنت أفضل عدم إعلان العقوبة على الملأ، وانتظار رد فعل اللاعبين، وإذا كان رد الفعل إيجابي لقمت بتخفيضها".



