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أيمن منصور: الحرب ضد الزمالك أصبحت علنًا وما الأزمة في تبرع ممدوح عباس؟

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الحرب ضد القلعة البيضاء أصبحت بشكل علني، كما أن ما يمر به النادي نابع من الداخل.

وتابع أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " المنتمون لنادي الزمالك لا يعطون أنفسهم الفرصة بتحقيق البطولات والانجازات، محتاجين نفرح شوية، فيجب على الجميع التكاتف من أجل نادي الزمالك الذي جعل منا نجومًا".

واستكمل، "ليست لدي أي مصالح مشتركة مع ممدوح عباس، ولكن أؤكد لك أنه يعشق نادي الزمالك، ويتمنى خدمته في أي وقت، أتذكر أنه كان يذهب بسيارته الخاصة وراء حافلة الفريق، عند توجهها لخوض اللقاءات، بسبب حبه الكبير للنادي، فما المشكلة في أن يتبرع لنادي الزمالك؟، فهو رجل أعمال عاشق للنادي".
 
وأكد، "ممدوح عباس لا يفكر تمامًا في الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وتساءل، "ما المشكلة في أن يدعم رجال الأعمال نادي الزمالك كما يفعل البعض مع النادي الأهلي عن طريق الإدارة، ممدوح عباس أيضًا دعم نادي الزمالك عن طريق الإدارة".

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