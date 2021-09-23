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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السادسة
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:58 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة.
ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، والبرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد.
وإليكم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف
ميشيل أنطونيو - وست هام - 4 أهداف
محمد صلاح - ليفربول - 4 أهداف
روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف
ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف
ديماراي جاراي - إيفرتون - 3 أهداف
دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون - 3 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف