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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السادسة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد


يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة.

ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، والبرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وإليكم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

ميشيل أنطونيو - وست هام - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 4 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ديماراي جاراي - إيفرتون - 3 أهداف

دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

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