Advertisements

أيمن منصور يوضح موقفه من العمل في منصب مدير الكرة بالزمالك

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشف أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، موقفه من العمل في القلعة البيضاء في منصب مدير الكرة.

وأكد أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك يحتاج إلى مدير كرة قوي لمساعدة المدير الفني".

وتابع، "نادي الزمالك فضله علينا كبير، وشرف لي العمل في أي منصب فيه، لكن هناك شخصيات أخرى قد تكون أفضل وأنسب مني لمنصب مدير الكرة".

فيما أشار، "عقوبة شيكابالا قاسية، ومازالت العقوبة كبيرة حتى بعد تقليصها، خاصة أن اللاعب سيغيب تقريبًا 6 أشهر عن الفريق، وأرى أن العقوبة كانت يجب أن تخفض بشكل أكبر مما حدث".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements