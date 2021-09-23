أيمن منصور يوضح موقفه من العمل في منصب مدير الكرة بالزمالك









كشف أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، موقفه من العمل في القلعة البيضاء في منصب مدير الكرة.





وأكد أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك يحتاج إلى مدير كرة قوي لمساعدة المدير الفني".





وتابع، "نادي الزمالك فضله علينا كبير، وشرف لي العمل في أي منصب فيه، لكن هناك شخصيات أخرى قد تكون أفضل وأنسب مني لمنصب مدير الكرة".



