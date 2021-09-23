Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة من عمر البطولة.


واستطاع تشيلسي رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 تشيلسي، 13 نقطة.

2 ليفربول، 13 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

4 برايتون، 12 نقطة.

5 مانشستر سيتي، 10 نقاط.

6 إيفرتون، 10 نقاط.

7 توتنهام، 9 نقاط.

8 وست هام، 8 نقاط.

9 برينتفورد، 8 نقاط.

10 أستون فيلا، 7 نقاط.

11 واتفورد، 6 نقاط.

12 ليستر سيتي، 6 نقاط.

13 آرسنال، 6 نقاط.

14 كريستال بالاس، 5 نقاط.

15 ساوثهامبتون، 4 نقاط.

16 ولفرهامبتون، 3 نقاط.

17 ليدز يونايتد، 3 نقاط.

18 نيوكاسل يونايتد، نقطتان.

19 بيرنلي، نقطة.

20 نورويتش سيتي، لا يوجد نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements