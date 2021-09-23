جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة





يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة من عمر البطولة.









واستطاع تشيلسي رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1 تشيلسي، 13 نقطة.





2 ليفربول، 13 نقطة.





3 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.





4 برايتون، 12 نقطة.





5 مانشستر سيتي، 10 نقاط.





6 إيفرتون، 10 نقاط.





7 توتنهام، 9 نقاط.





8 وست هام، 8 نقاط.





9 برينتفورد، 8 نقاط.





10 أستون فيلا، 7 نقاط.





11 واتفورد، 6 نقاط.





12 ليستر سيتي، 6 نقاط.





13 آرسنال، 6 نقاط.





14 كريستال بالاس، 5 نقاط.





15 ساوثهامبتون، 4 نقاط.





16 ولفرهامبتون، 3 نقاط.





17 ليدز يونايتد، 3 نقاط.





18 نيوكاسل يونايتد، نقطتان.





19 بيرنلي، نقطة.



