عقب مرور 10 سنوات.. مفيدة شيحة تترك برنامج "الستات ميعرفوش يكدبو"

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة تركها لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبو"، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "شيحة" قائله: "بعد ١٠ سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكدبوا والى اللقاء".



يذكر أن مفيدة شيحة احتفلت مؤخرا بخطبة ابنتها، وذلك في حفل بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.



وكانت الإعلامية مفيدة شيحة قد قدمت برنامج "الشيف ومفيدة"، كما فاجأت الجمهور من خلاله بإخبارهم أنها لم تتعلم الطبخ إلا منذ شهر فقط.