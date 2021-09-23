عقب إجرائه عملية قلب مفتوح.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ خالد محمود

تعرض الفنان خالد محمود لوعكة صحية الفترة الماضية، حيث أجرى عملية في القلب دقيقة.



وغادر خالد محمود، المستشفى عقب استقرار حالته الصحية، وطمأن الجمهور عليه، حيث من المقرر استكمال علاجه بالمنزل الفترة المقبلة.



يشار إلى أن آخر أعمال خالد محمود، كانت مشاركته في سباق مسلسلات رمضان الماضي في مسلسل لحم غزال، ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد محمود، مي سليم، وفاء عامر، أشرف عبدالغفور.



