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إنهاء الخلاف بين رنا سماحة وزجها.. تفاصيل

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:39 ص
رنا سماحة وزوجها
رنا سماحة وزوجها
مي مرسي
أعلن المطرب سامر أبو طالب، إنهاء الخلاف بينه وبين زوجته رنا سماحة، وذلك من خلال مشاركته فيديو جمعه بها  عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "أبو طالب" تعليقا على الفيديو قائلا: " أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد ".

وأضاف قائلا:"يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أنى فعلا ما ينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا.. آسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا.. ".

وتابع: "نيجى بقى لـ(برنس قلبى) ابنى وقرة عينى حبيبى وصاحبى وأخويا اللى لسه ماشوفتوش (مالك) مش هقولك غير أنى بحبك ولما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير أوى نفسى أقولهالك ومش هتفارق حضنى أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك.. شكرًا للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض".


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