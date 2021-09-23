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يسرا تطمئن الجمهور على حالة ماجدة الرومي عقب سقوطها في حفلها بالأردن

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:37 ص
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
مي مرسي
وجهت الفنانة يسرا رسالة للمطربة ماجدة الرومي، وذلك عقب تعرضها لإغماء مفاجئ أثناء احيائها حفلا غنائيا بمهرجان الجرش بالأردن.

وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "الحمد لله إن أنا اطمنت عليكي وإنك بألف خير.. الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك في حياتنا".

وآثارت الفنانة ماجدة الرومي قلق جمهورها ومحبيها، عقب تعرضها لحالة إغماء في مهرجان جرش بالأردن، أثناء حفلها الغنائي، وحاول البعض انقاذها، وتركت الحفل ثم عادت مرة أحرى وسط ترحيب كبير من جمهورها بالأردن.

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