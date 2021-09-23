الزمالك يتراجع عن تعيين نجمه في منصب المدرب العام









أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك قرر التراجع عن قرار تعيين عصام مرعي، نجم الفريق الأسبق، في منصب المدرب العام، بعد رحيل أسامه نبيه.





وكشف ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، " الزمالك أبلغ عصام مرعي بالانضمام إلى معسكر الفريق في برج العرب، من أجل العمل كمدرب للفريق، ولكن لم يتحدث النادي معه مرة أخرى بعدها".



