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موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة في الدوري الألماني

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
غ

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره فريق جرويتر فورت اليوم الخميس 23 من سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.



موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة فى البوندسليجا

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ضد جرويتر فورت ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني البوندسليجا فى تمام الثامنة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية.

وكان بايرن ميونيخ حقق فوز كبير بسباعية على فريق بوخوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني البوندسليجا.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ فى المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما جرويتر فورت فى المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

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