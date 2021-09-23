ميدو يعلن تبرعه لنادي الزمالك









أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، تبرعه لصالح نادي الزمالك، حيث أوضح أنه سيقوم بتحمل تكاليف سفر بعض فرق الناشئين، لقضاء فترات معايشة، خارجيًا.





وكشف ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تحدثت مع بدر حامد، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأبلغته بأنني سأقوم بتحمل تكاليف سفر بعض فرق الناشئين لقضاء فترات معايشة خارجيًا، في محاولة مني للمساهمة في حل الأزمة المالية للنادي حاليًا".





واستكمل، "حملة دعم نادي الزمالك لن تنجح إلا عندما يقرر اللاعبين التنازل عن جزء من مستحقاتهم لدعم النادي".



