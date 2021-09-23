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تاكيس جونياس يوضح سبب سوء نتائج الفريق قبل رحيله

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
محمود دياب



كشف اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز السابق، عن أسباب تراجع نتائج الفريق خلال فترة تولية القيادة الفني.


وقال تاكيس جونياس في تصريحات إعلامية مع الاعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يمتلك لاعبين كبار، ولكن مازلو في مرحلة التعليم.

وتابع: وهذا هو سبب الحقيقي وراء تراجع نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة، ولكن هناك لاعبين مثل عبدالله السعيد ورمضان صبحي تأقلم بشكل سريع مع الخطة الفنية.

وكان وجهه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الشكر إلي اليوناني تاكيس جونياس، وإعلان تولي علي ماهر تدريب الفريق في الموسم الجديد.

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