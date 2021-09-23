اتحاد الكرة يدرس تعديل لائحة العقوبات













يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل لائحة العقوبات، خلال الفترة المقبلة، حسب ما أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد.





وأوضح الشوربجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قمت بإبلاغ أعضاء اللجنة الثلاثية أنه يجب تعديل بعض البنود في لائحة العقوبات، مثل منع اللاعبين الموقع عليهم عقوبات بإيقاف أقل من 6 مباريات من الاستئناف على القرار".







