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اتحاد الكرة يدرس تعديل لائحة العقوبات
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:09 ص
أمل الحلفاوي
يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل لائحة العقوبات، خلال الفترة المقبلة، حسب ما أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد.
وأوضح الشوربجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قمت بإبلاغ أعضاء اللجنة الثلاثية أنه يجب تعديل بعض البنود في لائحة العقوبات، مثل منع اللاعبين الموقع عليهم عقوبات بإيقاف أقل من 6 مباريات من الاستئناف على القرار".
جدير بالذكر أن لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، كانت أصدرت قرارًا بتخفيض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، إلى 8 مباريات بدلاً من 8 أشهر، وغرامة مالية 250 ألف جنيه.