مفاجأة جديدة بعد تخفيف عقوبة شيكابالا





















كشف المستشار عادل الشوربجي أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك لا يحق له التظلم على العقوبة التي صدرت ضده اليوم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.





وقال الشوربجي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"شيكابالا لا يحق له التظلم لدى أي جهة في مصر على قرار إيقافه ولا يحق له التظلم لدى مركز التسوية والتحكيم".





وتابع :"اللاعب من حقه التظلم في الفيفا".



