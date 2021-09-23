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مفاجأة جديدة بعد تخفيف عقوبة شيكابالا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
محمد زويد





كشف المستشار عادل الشوربجي أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك لا يحق له التظلم على العقوبة التي صدرت ضده اليوم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال الشوربجي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"شيكابالا لا يحق له التظلم لدى أي جهة في مصر على قرار إيقافه ولا يحق له التظلم لدى مركز التسوية والتحكيم".

وتابع :"اللاعب من حقه التظلم في الفيفا".

وكان شيكابالا تعرض في وقت سابق لعقوبة قاسية وهي المنع من المشاركة مع الزمالك لمدة 8 أشهر و500 ألف جنيه غرامة مالية.

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