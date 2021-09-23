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الأهلي يحسم مصير موسيماني
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:34 ص
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة الأهلي أكدت أن عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق غير مطروحة بعد خسارة الفريق الأحمر لبطولة السوبر.
كاشفين أنه يوجد رفض تام لعودته بعد الطريقه التي رحل بها في وقت حساس قبل الأدوار النهائية لبطولة دوري ابطال افريقيا قبل الماضية.
وتابع شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن مصير موسيماني واستمراره في الأهلي اصبح محفوفا بالمخاطر، حيث انه في حالة توديعه بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تناقش إدارة المارد الأحمر رحيله والبحث عن مدرب اخر ولن يكون فايلر وقتها من ضمن المرشحين.