برشلونة يواصل جهوده لتجديد عقد ديمبيلي





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال يعمل على تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل.





وأكدت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن ديمبيلي اجتمع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة يوم الإثنين الماضي قبل مباراة البارسا وغرناطة وتناولوا وجبة قبل المُباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن كذك فإن رافائيل يوستي نائب لابورتا، والمدير الرياضي للنادي الكتالوني ماتيو أليماني، بالإضافة إلى وكيل ديمبيلي، كانوا حاضرين أيضاً لمناقشة مسألة العقد الجديد للاعب.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ديمبيلي غاب عن برشلونة في الأشهر الماضية بسبب الإصابة ومن المنتظر أن يعود من جديد في الشهر المقبل.