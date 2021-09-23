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نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني حسم مستقبله مع الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة Eurosport بأن يوفيتش على استعداد للرحيل في يناير المقبل سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن يوفيتش يعلم تماماً صعوبة الحصول على مركز أساسي في الفريق على الرغم من رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وقدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش في 2019 مقابل 63 مليون يورو لكنه فشل في إثبات نفسه ثم عاد إلى فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأكدت الشبكة البريطانية أن كلا من ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الصربي في يناير المقبل.

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