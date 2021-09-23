حقيقة اقتراب بيرلو من قيادة برشلونة





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن وسائل الإعلام الإسبانية زعمت أن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق مرشح لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة الإسباني.





وأشار الصحفي ماتيو موريتو المتخصص في شبكة سكاي سبورت إيطاليا إلى أن اسم كومان ارتبط بالرحيل عن منصبه كمدير فني للبرسا خلال الساعات الماضية وتحديدًا عقب التعادل مع غرناطة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.





وأفاد ماتيو موريتو بأن وسائل الإعلام الإسبانية ادعت أن برشلونة يفاضل بين أكثر من مدير فني على رأسهم أندريا بيرلو ومواطنه أنطونيو كونتي بالإضافة إلى تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز من أجل خلافة المدير الفني الهولندي.





وأكد ماتيو موريتو أن بيرلو ليس خيارًا على مقاعد البدلاء في برشلونة في حالة إقالة رونالد كومان.





ولفت ماتيو موريتو أن بيرلو كان قد أقيل من تدريب يوفنتوس بعد موسم واحد فقط من توليه المسئولية، حيث فقد لقب الدوري الإيطالي الذي سيطرت عليه السيدة العجوز على مدار 9 مواسم.



