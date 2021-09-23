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بهذه الطريقة.. حسين الجسمي يحتفل بالعيد الوطني السعودي

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:44 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
مي مرسي
احتفل المطرب السعودي حسين الجسمي، باليوم الوطني السعودي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الجسمي" قائلا: "هي_لنا_دار ونحن لها محبين كل عام ودارنا بخير اليوم_الوطني_السعودي"، وتفاعل معه عدد من جمهوره ومحبيه متمنيين له السعادة.


وكانت آخر أعمال حسين الجسمي أغنية "حتة من قلبي" وهي كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.




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