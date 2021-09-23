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الغذاء والدواء الأمريكية تجيز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أجازت هيثة الغذاء والدواء الأمريكية، إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر لكبار السن والمعرضين لمخاطر صحية عالية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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