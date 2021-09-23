ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الخميس

الفجر الرياضي يستعرض ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد نتائج مباريات الأربعاء في إطار الجولة الجولة السادسة لموسم 2021-2022.





بنزيما يتألق.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات الاربعاء

انفرد الفرنسي كريم بنزيما بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف بعدما تمكن من إحراز هدفين في فوز الميرينجي العريض على ضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم، بستة أهداف لهدف





بهذين الهدفين تمكن بنزيما من توسيع الفارق بينه وبين قرب ملاحقيه البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميله في الفريق إلى ثلاثة أهداف.





بينما يحتل ميكيل أويرزابال، لاعب نادي ريال سوسيداد، المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم على النحو التالي:





1 – كريم بنزيما _ 8 أهداف.

2 – فينيسيوس جونيور – 5 أهداف.

3 – ميكيل أويارزابال – 4 أهداف.

4 – كارلوس سولير– ثلاثة أهداف.

5 – أنخيل كوريا– ثلاثة أهداف.

6 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف

7 – ماركو أسينسيو – ثلاثة أهداف.

8- لويس سواريز – ثلاثة أهداف.

9 – روجر مارتي – هدفين.

10 – سيرجي روبيرتو – هدفين

11 – ممفيس ديباي – هدفين

12 – روبين جارسيا – هدفين

13 – روبرتو توريس – هدفين



