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تعرف على تفاصيل أزمة تجديد عقد نجم الزمالك

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:32 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم ملف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي وتجديد تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليبقي فى صفوف القلعة البيضاء السنوات القادمة.

تعرف على تفاصيل أزمة تجديد عقد نجم الزمالك
وعلم الفجر الرياضي أن مازال حتي الآن لا يوجد أى تطورات بشأن بقاء المغربي أشرف بن شرقي فى صفوف الزمالك بسبب تمسك اللاعب ببعض البنود من بينها الشرط الجزائي وهو ما يرفضه مسؤولو القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق اللقب الموسم السابق بعد التفوق على النادي الأهلي.

ويذكر أن الزمالك يسعي لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

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