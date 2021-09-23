Advertisements

ننشر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات اليوم

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 23- 9 -2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

ومن المتوقع أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 02:43 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:34 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:50 والمد الثاني عند الساعة 23:47 والجزر الاول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:22.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موقف رئيس برشلونة من بيان كومان

منذ 36 دقيقة

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

حصيلة لقاحات كورونا في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

الأهلي يحسم مصير موسيماني

07:34 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements