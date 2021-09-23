ننشر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات اليوم

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 23- 9 -2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.





ومن المتوقع أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 02:43 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:34 .



