أمريكا تسجل 121.918‎‏ إصابة جديدة و1.972‎‏‎‏ وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة، 121 ألفًا و918‎‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقد أفادت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الولايات المتحدة سجلت 1.972‎‏‎‏ حالة وفاة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.

ووصلت حصيلة الإصابات الكلية بكورونا فى الولايات المتحدة، إلى ‎42 مليونًا و363 ألفًا و951 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 677 ألفًا و86‎‏ حالة منذ بدء تفشى الجائحة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".