Advertisements
أمريكا تسجل 121.918 إصابة جديدة و1.972 وفاة بكورونا
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:35 ص
وكالات
سجلت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة، 121 ألفًا و918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية
وقد أفادت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،
بأن الولايات المتحدة سجلت 1.972
حالة وفاة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.
ووصلت حصيلة الإصابات الكلية بكورونا فى الولايات المتحدة، إلى 42 مليونًا
و363 ألفًا و951 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 677 ألفًا و86
حالة منذ بدء تفشى الجائحة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".