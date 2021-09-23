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أمريكا تسجل 121.918‎‏ إصابة جديدة و1.972‎‏‎‏ وفاة بكورونا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة، 121 ألفًا و918‏ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية

 

وقد أفادت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الولايات المتحدة سجلت 1.972‏ حالة وفاة بـ كورونا خلال الفترة ذاتها.

 

ووصلت حصيلة الإصابات الكلية بكورونا فى الولايات المتحدة، إلى 42 مليونًا و363 ألفًا و951 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 677 ألفًا و86‏ حالة منذ بدء تفشى الجائحة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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